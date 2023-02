Krzyczała do Rosjan: "Jesteśmy zdziczałym, zepsutym społeczeństwem". Wydano na nią wyrok śmierci

Psuła im dobrą reputację

Zginęła 7 października 2006 roku w Moskwie – w dniu 54. urodzin Putina. Jak pisze Arkadiusz Stempin w książce "Większe zło. Polityczne zabójstwa, krwawe zamachy, kościelne spiski" (Agora, 2022) Politkowska pojechała rano do redakcji, by oddać artykuł do poniedziałkowego wydania gazety. Potem zrobiła zakupy. Po południu wróciła do domu i obładowana siatkami weszła do windy. Wtedy padły strzały. Dwa w klatkę piersiową, jeden w ramię, jeden niecelny. Piąty – w głowę – napastnik oddał dla pewności.