Dostał wezwanie do pokoju chłopca. Wiedział, że musi ostrzec innych

Jego zdaniem Japończycy kochają poradniki i uwielbiają trzymać się wyznaczonych zasad, gdyż to podporządkowanie jest "integralnym elementem japońskiej tożsamości". Zilustrował to przykładem pojęcia, które stało się popularne w Japonii kilka lat temu: manyuaru ningen (człowiek poradników). To określenie z czasem weszło do mowy potocznej i dziś odnosi się do kogoś, kto nie umie myśleć nieszablonowo, twórczo, niekonwencjonalnie.