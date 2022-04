Mistrzowska drużyna przebierała w kobietach. "Miał 50 lat i libido jak królik"

"To było szaleństwo – mówi obrońca Ron Carter, późniejszy asystent Bussa. – Byliśmy drużyną k…w, a największą k…ą był Magic. Nie tylko w drużynie – on był w ogóle największą k…ą, jaką znałem. Uwielbiał dziewczyny – miał często dwie albo trzy naraz. Któregoś dnia na wyjeździe zapytałem go: 'Kiedy ty, do cholery, śpisz? Czy ty w ogóle śpisz?'. Przyjeżdżaliśmy do hotelu w nowym mieście i zawsze były tam dwie albo trzy panny, które czekały właśnie na niego. Szedł z nimi do łóżka. A potem, już po meczu, pojawiały się dwie albo trzy kolejne laski. I z nimi też szedł do łóżka. Earvin nie pił, nie palił, nie tykał narkotyków. Jego złym nawykiem były panienki". "Kiedy wychodziłem z Magikiem na miasto, to trzymało się go od 30 do 40 lasek – wspomina Landsberger. – Było tak wiele pokus – szedłeś do klubu i od razu kilkanaście panienek się na ciebie rzucało. I co niby masz zrobić? Powiedzieć nie?".