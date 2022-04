Nostradamus: jasnowidz, którego uwielbiali Polacy. Miał przewidzieć śmierć Diany i III wojnę światową

Popularność Nostradamusa może uzasadniać także jego świeżo nabyta hollywoodzka sława. Astrolog w 1981 roku stał się bowiem bohaterem paradokumentalnego filmu zatytułowanego "The Man Who Saw Tomorrow" ("Człowiek, który zobaczył jutro"). Narratorem obrazu był sam Orson Welles. Legendarny reżyser i aktor odcinał się później od produkcji, a o przepowiedniach Nostradamusa mówił, iż takie same wnioski można wyciągnąć z lektury książki telefonicznej. Nie zmienia to jednak faktu, że Welles w jakiś sposób uwiarygadniał film i przyczynił się do jego olbrzymiego sukcesu w wypożyczalniach.