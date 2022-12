Konstantin Sonin pokazał, jak wyglądają księgarnie w Rosji. "Faszystowska praktyka"

Niedługo potem wyjechał do USA i jak prognozował w niedawnej rozmowie z Jackiem Żakowskim, która we wrześniu ukazała się na łamach "Polityki", raczej nieprędko wróci do ojczyzny. Z uwagą jednak śledzi i komentuje wydarzenia w kraju. Niedawno zamieścił na Twitterze szokujące zdjęcie pochodzące z jednej z księgarń w Rosji. Dobitnie widać na nim, jak bardzo państwo ingeruje w wolność słowa i w to, co mają myśleć jego obywatele.