Drugi rodzaj to książki z gatunku, który można określić mianem "fantastyki bitewnej", których akcja toczy się w Ukrainie. To całe serie: "Ukraina w ogniu", "Dzikie Pole: na ruinach Ukrainy", "Ukraina we krwi: banderowskie ludobójstwo" czy "Ukraiński Front: czerwone gwiazdy nad Majdanem". Wszystkie te książki, na lata przez obecną wojną, opisywały armię rosyjską i separatystów prorosyjskich z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, dzielnie zabijających "azowców, faszystów i banderowców". Ukraińcy w tych książkach to marionetki Zachodu, USA chce zniszczyć Rosję, ale Kreml wyprzedza atak i pokonuje wrogów, zajmując Kijów. Nie ma Majdanu, nie ma wolnej Ukrainy, wszystko jest pod kontrolą dzielnych żołnierzy sterowanych z Moskwy. To alternatywna rzeczywistość, dotąd fikcyjna, którą teraz Putin próbuje wcielić w życie.