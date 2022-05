Komiks to nowa animacja. Rozmawiamy z Malin Falch

Mam wszystko zaplanowane na trzy lata do przodu, ale dużo czasu schodzi mi na narysowaniu jednej strony. Zwykle jednak nie rozpisuję wszystkiego bardzo szczegółowo, tylko to, co się stanie, ale nie zawsze planuję, jak. Dlatego kiedy dochodzę do jakiegoś ważnego miejsca, może się okazać, że rozwiążę to inaczej, niż pierwotnie zakładałam. Obecnie dochodzę już do finału serii, który zaplanowałam pięć lat temu! A co dalej, dopiero będę myśleć.