Katarzyna Bonda zbierała materiał do książki. Odkryła straszną prawdę o babci

I właśnie research do drugiej z książek o Saszy Załuskiej – "Okularnik" - doprowadził autorkę do odkrycia mrocznego sekretu własnej rodziny.

Katarzyna Bonda urodziła się w Białymstoku, ale od czwartego roku życia mieszkała w Hajnówce. Jako 19-latka opuściła Podlasie i zamieszkała w stolicy. Do Hajnówki wróciła w 2015 r. "Okularniku" - to tam przyjeżdża Sasza, żeby uporządkować w głowie swoje sprawy osobiste. Liczy, że zaraz po weekendzie na Podlasiu wróci wypoczęta, zdystansowana i gotowa do pracy. Nic bardziej mylnego. Ciąg tajemniczych zdarzeń, zaczynający się od porwania panny młodej na weselu, zmusi ją do pozostania na dłużej.