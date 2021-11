Karina Obara rzuciła papierami. Mówi, co się dzieje w Polska Press

Bardzo dużo wsparcia i mnóstwo hejtu. Niektórzy wysyłali mnie do pracy w chlewni, w burdelu, życzyli jak najgorzej. Większość jednak zrozumiała, o czym napisałam w mediach społecznościowych. A powiedziałam przecież, że media były w złej kondycji wcześniej z powodu bezwzględnego kapitalizmu, co nazwałam dżumą, a teraz doświadczają cholery. To, co robi PiS, nie jest na pewno troską o wolność słowa, lecz troską wyłącznie o wygranie kolejnych wyborów. I właśnie zaprzągł do tego wszystkie gazety i portale Polski Press.