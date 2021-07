Odmówił publikacji wywiadu z Obajtkiem. Właśnie został odwołany

Pisał tam m.in.: "Kontrolowany przez władzę Orlen kupuje regionalne gazety i portale, w tym 'Nową Trybunę Opolską' i portal nto.pl. To rodzi oczywiste zagrożenie dla wolności słowa. NTO zawsze była niezależna od polityków. To my ujawnialiśmy nadużycia polityków i samorządowców z SLD, PO i PSL. To po naszych tekstach eseldowscy notable z opolskiego ratusza i urzędu marszałkowskiego tracili stanowiska i szli do więzienia. To na skutek śledztw NTO do dymisji podał się marszałek województwa z PO. A kiedy rządy przejął PiS, patrzyliśmy na ręce tej władzy. Zgodnie z własnymi sumieniami i poglądami, komentowaliśmy życie społeczne i polityczne".