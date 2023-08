Jest chory? Nie żyje? Memy i żarty nie wzięły się znikąd

Powody tego, że to właśnie on wypłynął z białoruskiego chaosu potransformacyjnego jako przyszły lider, są podobne do przyczyn popularności Gorbaczowa. Obaj sprawiali wrażenie bardzo otwartych, mówili językiem ludu, czasem może niezgrabnie, ale zawsze prosto i szczerze. To się ludziom bardzo podobało. Podobała się też jego ostra agenda antykorupcyjna - tak naprawdę to właśnie dzięki niej zdobył w tamtym czasie największą popularność. Stał na czele komisji zajmującej się naruszeniami finansowymi ze strony polityków i nawet jeśli czasem były to sprawy absurdalne - mocno pchały go do góry.