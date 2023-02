Dziennikarka przesiedziała dwa lata w kolonii karnej Łukaszenki. "Z 12 osobami dzielisz dwa metry kwadratowe"

Dziennikarka Bielsatu wspomina, że próbowano ją w więzieniu urobić, by poszła na współpracę: - Raz w miesiącu na prywatną rozmowę wzywała mnie zastępczyni kierownika kolonii. "Dasza, po co ci to wszystko? Jesteś taka młoda, poproś o ułaskawienie. Wyjdziesz stąd, znajdziesz chłopaka, wyjdziesz za mąż, urodzisz dzieci". Ze wszystkich sił powstrzymywałam się, by nie krzyknąć jej w twarz, że mnie to potrzebne, bo chcę żyć w wolnym kraju, a nie, jak ona, w gównianej dyktaturze.