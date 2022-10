Jarosław Kurski napisał książkę o swoich żydowskich korzeniach

Autor przeciwstawia w książce wysiłki swoich przodków, by się zasymilować, swojemu dążeniu do odkrycia prawdy: "Przecież w całej tej asymilacji chodziło o to w końcu, by stać się Polakami. By porzucić żydostwo i zatrzeć po nim wszelkie ślady. I to się w trzecim pokoleniu udało (...) Ja zaś osuwać się zacząłem w otchłań kwestii żydowskiej w Polsce. To, co było dotąd częścią studiowanej przez szkiełko i oko powszechnej historii znanej jako zagłada narodu żydowskiego, nagle stało się sprawą osobistą, doświadczeniem rodzinnym."