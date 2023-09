Jarosław Kaczyński "odkurzył" swoje ulubione określenie. Uderzył nim w Agnieszkę Holland

- Pani Holland daje jej wyraz zarówno w tym filmie [...], ale to jest także element bardzo wyraźnie występujący w jej wywiadach. No, nienawiść do własnej ojczyzny, która jest charakterystyczna dla wielu osób z tego środowiska, jest czymś, co należy potępić i to z całą siłą w szczególności, jeśli ta ojczyzna jest w takiej sytuacji, w jakiej dziś jest Polska. Obok toczy się wojna, mamy rosyjską agresję, mamy także agresję w stosunku do Polski, mamy wojnę hybrydową - powiedział Jarosław Kaczyński.