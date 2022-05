Janusz Chabior zaskoczył wszystkich. Po latach ujawnił skrywany talent

Czasem Chabior, bądź co bądź aktor, nawiązuje do tytułów filmów. Jeden z obrazów nazywa się, mocno przewrotnie, "Mleczarz zawsze upada dwa razy", co jest wyraźnym nawiązaniem do książki i opartego na niej filmu: "Listonosz zawsze dzwoni dwa razy". Inne obrazy z tytułami odnoszącymi się do filmów to m.in.: "Bananowy czubek" i "Biegnij, Lolek, biegnij" - tu też zmieniona jest płeć tytułowego bohatera - w filmie biegła przecież Lola.