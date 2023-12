Izrael kontra Hamas. "Utrata Palestyny była katastrofą dla Arabów"

Kim Ghattas jest dziennikarką i pisarką, laureatką nagrody Emmy. Przez dwadzieścia lat relacjonowała i komentowała wydarzenia na Bliskim Wschodzie dla BBC i "Financial Times". Informowała także o działaniach Departamentu Stanu USA i komentowała amerykańską politykę. Publikowała w "The Atlantic", "The Washington Post" i "Foreign Policy", a obecnie jest stypendystką Carnegie Endowment for International Peace w Waszyngtonie. Jej pierwsza książka, The Secretary, była bestsellerem "New York Timesa". Urodziła się i dorastała w Libanie, a obecnie mieszka na przemian w Bejrucie i Waszyngtonie.