Zarabiają po kilka milionów rocznie. Niektóre nazwiska mogą zaskoczyć

Przebić się do pierwszej ligi jako autor literatury popularnej nie jest łatwo, ale zdecydowanie warto próbować, jeśli marzy się o siedmiocyfrowych kwotach w rocznym podsumowaniu. Mimo że książki są coraz droższe, a do czytania jednej rocznie przyznaje się tylko co drugi Polak, to niejeden z autorów zdołał już zarobić miliony. Kto jest w czołówce najbardziej dochodowych pisarzy i pisarek w Polsce?