Ile Polacy wydają na książki? Mniej niż sądzicie. Na wsiach jest jeszcze gorzej

GUS wydał raport za zeszły rok i zawarł w nim dane o działalności najróżniejszych podmiotów kulturalnych, które od początku pandemii COVID-19 pracowały na często zmienianych zasadach. Wszystko przez obostrzenia, które to się pojawiały, to znikały. W 2021 r. sytuacja uległa nieznacznej poprawie w stosunku do roku poprzedniego, ale tak naprawdę kultura dopiero teraz wstaje z kolan. Ile na nią wydaliśmy?