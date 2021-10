Wydatki na kulturę spadają. Polacy przez rok kupili książki za 25 zł

Dokładnie 25,44 zł przeciętny Polak wydał w 2020 r. na książki, nie wliczając w to podręczników i innych książek do nauki. GUS podkreśla, że to o 1,44 zł więcej niż rok wcześniej. Należy jednak pamiętać, że wraz ze wzrostem wydatków na literaturę wiąże się też nieustanny wzrost cen za tego typu dzieła kultury.