III wojna światowa toczy się od dawna. Rozmowa z Piotrem Zychowiczem

Piotr Zychowicz: Mówi się coraz więcej – może nie w polskich mediach, ale bez wątpienia mówi się o tym w mediach amerykańskich, australijskich, brytyjskich i oczywiście chińskich. Doszliśmy do momentu, w którym ład światowy znany nam od trzech dziesięcioleci zaczyna się walić. Polegał on na tym, że po upadku Związku Sowieckiego w 1991 r. świat stał się jednobiegunowy. Nastąpił wtedy okres nazywany Pax Americana (łac. "Amerykański pokój" – przyp. red.), czyli Stany Zjednoczone pełniły funkcję jedynego hegemona, a reszta świata grała według scenariusza pisanego w Waszyngtonie. To była jednak bardzo nietypowa sytuacja w dziejach świata i można powiedzieć, że właśnie teraz wracamy do normy, ponieważ pojawili się nowi pretendenci do hegemonii. Jednym z takich czołowych kandydatów są Chiny, które rozwijają się w zawrotnym tempie i zaczynają dominować nad basenem Pacyfiku, a także Rosja, której zależy na tym, żeby świat nie był już jednobiegunowy. To powoduje napięcia między wielkimi mocarstwami, bo gra toczy się o wpływy, pieniądze. Ten konflikt może zakończyć się na dwa sposoby: albo Stany Zjednoczone abdykują z pozycji globalnego hegemona i zgodzą się na to, że świat wróci do tzw. koncertu mocarstw, albo się z tym nie pogodzą i będą próbowały bronić swojego statusu i zatrzymać Chiny na drodze do osiągnięcia statusu supermocarstwa – i to właśnie spowoduje wojnę.