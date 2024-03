Historia długo o nim milczała. Znakomity film nie mówi wszystkiego

A wszystko zaczęło się od książki Idy Jessen i słów zapisanych na pierwszej stronie: "Wrzosowisko nie przypomina żadnego innego miejsca. To niebo i płaska równina. To odludzie i pustkowie". Duńska pisarka pracując nad "Kapitanem i Ann Barbarą" (to oryginalny tytuł książki, która w Polsce nosi "filmowy" tytuł "Bękart") początkowo miała nieco inny zamysł na fabułę i bohaterów. Chciała przybliżyć czytelnikom historię rolników z południowych Niemiec, którzy przybyli na jutlandzkie wrzosowiska w latach 60. XVIII w. z nadzieją, że uda im się tam uprawiać ziemniaki. Podczas zbierania materiałów faktograficznych natknęła się jednak na dosłownie jedno zdanie o "dziwnym kapitanie", który uprzedził niemieckich rolników o kilkanaście lat. Zrobił to sam, wybierając do tego najgorszy kawałek ziemi.