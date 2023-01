Harry przyłapany na kłamstwie. Chodzi o wspomnienie z dzieciństwa

"Rozdarłem papier i rozwiązałem wstążkę. Zajrzałem do środka. (…) To był Xbox. Ucieszyłem się. Uwielbiałem gry wideo" - napisał Harry w autobiografii, czym wystawił się na zarzuty kłamstwa i konfabulacji. Dlaczego? Sprawa jest oczywista – Harry nie mógł dostać we wrześniu 1997 r. Xboksa, czyli konsoli do gier firmy Microsoft, gdyż takowa wtedy nie istniała.