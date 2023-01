Kto naprawdę napisał książkę księcia Harry'ego? Współautor dostał okrągłą sumkę

Książę Harry zatytułował swoją książkę "Spare", słowo to oznacza "zapasowego". Taka miała być rola młodszego brata następcy tronu. Ta rola miała zdeterminować jego przyszłość i ukształtować osobowość. Robert Lacey, znawca brytyjskiej rodziny królewskiej, autor licznych biografii jej członków, tak tłumaczył to w rozmowie z WP: - Obaj uświadomili sobie stereotyp, który nimi rządzi, ich role w tym – nazwijmy to – dramacie. W Wielkiej Brytanii jest taka dziecięca rymowanka: "Kto jest panem na zamku, a kto jest hultajem? (oryg. "who is the king of the castle, and who is the dirty rascal?") Więc jeśli jedna osoba jest królem, druga musi być tym hultajem.