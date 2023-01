Autobiografia Harry'ego. Książę wspomina osobliwy podarunek. To miał być dowód na śmierć Diany

Książę Harry i książę William otrzymali "dwa maleńkie niebieskie pudełka", w których Sarah McCorquodale umieściła tę dość osobliwą pamiątkę. Początkowo Harry nie domyślał się, co to jest. Myślał, że to ćma lub wąsy, a dopiero potem, gdy usłyszał z ust ciotki, że to włosy matki, pomyślał, że to dowód na jej ostateczne odejście.