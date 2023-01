Autobiografia Harry'ego. Harry ujawnił, gdzie pochował nienarodzone dziecko

"Wyszliśmy ze szpitala z naszym nienarodzonym dzieckiem. Maleńką paczuszką. Poszliśmy do miejsca, sekretnego miejsca, które tylko my znaliśmy" - napisał Harry we fragmencie książki, który przedpremierowo publikuje m.in. amerykański magazyn "Us Weekly". "Pod rozłożystym drzewem, podczas gdy Meg płakała, wykopałem rękami dołek i osadziłem miękko w ziemi maleńką paczkę" - wspomina na łamach "Spare" młodszy syn brytyjskiego monarchy.