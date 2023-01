Autobiografia Harry'ego. Nikt się nie spodziewał takich historii, ale je dostaliśmy

Książę pisze, że w 2007 r. podczas wizyty w Paryżu poprosił swojego szofera, by pojechał z nim do tunelu, w którym zginęła Diana. Harry brał wtedy udział w półfinałach mistrzostw świata w rugby. "Zapewnili mi szofera i pierwszej nocy w Mieście Świateł zapytałem go, czy zna tunel, w którym zmarła moja matka…" – pisze. "Patrzyłem, jak jego oczy robią się większe. Tunel nazywa się Pont de l’Alma. Znał to miejsce" – wspomina. Wyjaśnia, że przejechanie przez tunel trwało tylko chwilę. "Zawsze wyobrażałem go sobie jako zdradliwe, niebezpieczne miejsce, ale to było krótki, nieskomplikowany tunel. Nie było żadnych powodów, by ktoś tam mógł umrzeć" – pisze. Harry dodał, że pewnego razu poprosił swojego rzecznika, by ten przygotował mu komplet utajnionych dokumentów z wypadku Diany. Przeglądając zdjęcia, zwrócił uwagę, że na każdym jest jakaś poświata. Zrozumiał, że to błyski aparatów paparazzi. "Nie zdawałem sobie do tamtej pory sprawy, że ostatnią rzeczą, jakie mama widziała na tym świecie, były obiektywy" – punktuje książę.