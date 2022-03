Jej piosenki nuciła cała Polska. Grób Heleny Kołaczkowskiej zniszczony dwa lata po pogrzebie

"Przykra sprawa. Płyta na grobie poetki i tekściarki Heleny Kołaczkowskiej, autorki m.in. niezapomnianego przeboju 'Na prawo most, na lewo most', została rozbita. Być może był to wypadek albo efekt niedawnych burz, tym niemniej grób jest zniszczony" - napisał na Facebooku fotograf Mateusz Opasiński.