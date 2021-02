Gliński tłumaczył się w Sejmie. "Pomoc była proporcjonalna do strat"

W czwartkowym głosowaniu wiceminister Piotr Gliński został zobowiązany do przedstawienia w Sejmie informacji na temat procedury przyznawania rekompensat w ramach Funduszu Wsparcia Kultury . Solidarna Polska zagłosowała w tej sprawie za wnioskiem Koalicji Obywatelskiej i tym samym wymusiła wystąpienie wiceministra. Dofinansowanie na ogólną sumę "370 484 314 zł. otrzymało 2 110 podmiotów".

Piotr Gliński, jak stwierdził w pierwszych słowach wystąpienia, był "skonfundowany" całą sytuacją, ponieważ dzień wcześniej w temacie tym wypowiedział się podczas sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, co wydawało mu się wyczerpujące. Minister akcentował wówczas, że o przyznanych z FWS środkach decydował algorytm, a nie gusta czy sympatie.

Środowisko podzielone przez Fundusz Wsparcia Kultury

Wskazał też, że FWK był "jednym z 17 strumieni wsparcia dla polskiej kultury, jakie zostały uruchomione w trakcie pandemii". Fundusz "powstał, jako odpowiedź polskiego rządu na poważne problemy polskiej kultury, wynikające z pandemii". Mechanizm pomocowy, o którym mówię ma szczególny charakter. (...) Jest to mechanizm pomocy ogólnej dla całego sektora, dla wszystkich ludzi, którzy są związani z danym sektorem. Nie jest to działalność typowa dla mecenatu państwa, gdzie stosuje się nieco inne kryteria, także aksjologiczne, ale jest to pomoc na przetrwanie, na podtrzymanie w sytuacji wyższej konieczności "- wyjaśnił minister.