Eichmann się przyznaje. Ujawnione taśmy rzucają nowe światło na "architekta Holokaustu"

W maju 1960 roku grupa agentów izraelskiego Mosadu pojmała Eichmanna w Argentynie i uprowadziła go do Izraela bez zgody Argentyny na ekstradycję. Proces w Jerozolimie trwał od kwietnia do czerwca 1961 roku. Relacjonowały go radio i telewizja, co było nowością, jeśli chodzi o wpływ wymiaru sprawiedliwości na opinię publiczną.