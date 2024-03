Dungeons & Dragons. Zło u Wrót Baldura. Tom 4 – recenzja komiksu wyd. Egmont

Wszystkie one mają oczywiście wspólny mianownik, ale formalnie poznajemy je niczym sidequesty w rasowej grze RPG. I tu pojawia się zgrzyt. Poszczególne przygody są bardzo nierówne i o ile każda wnosi coś (w mniejszym lub większym stopniu) do głównego wątku i poszerza naszą wiedzę o bohaterach, to niektóre sprawiają dodanych na siłę. Oczywiście nie mamy tu do czynienia z tasiemcem na kilkadziesiąt zeszytów, ale nawet przy tych pięciu rozdziałach momentami czułem znużenie.