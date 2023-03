Dungeons & Dragons: Zaćmione życzenie i Legendy Wrót Baldura – recenzja komiksów wyd. Egmont

"Zaćmione życzenie" to dzieło B. Dave’a Waltersa, scenarzysty i aktora znanego głównie z serialu internetowego "Vampire: The Masquerade: L.A. By Night". Oraz rysowniczki Tess Fowler. Jest to zamknięta miniseria składająca się z pięciu zeszytów, którą można traktować jak streszczenie długiej i emocjonującej kampanii RPG. To klasyczna opowieść o młodych poszukiwaczach przygód w świecie fantasy, którzy spotykają na swojej drodze barwne postacie i tworzą drużynę.