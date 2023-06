Dudek: Kobieta interesuje PiS, kiedy jest w ciąży i ma urodzić

Anna J. Dudek, redaktorka, reportażystka, pisarka: Mój syn w styczniu przyszłego roku skończy pięć lat. Długo, jak większość dzieci, jeździł w wózku. I teraz tak: wózek waży ok. 5-10 kg. Dziecko od kilku do kilkunastu. Plus rzeczy, które masz ze sobą - pieluchy, chusteczki, jedzenie, ubrania na zmianę, wiaderko, piłka, hulajnoga. Do tego zakupy. Łącznie pchasz przed sobą kilkanaście do 30 kg, które musisz podnosić za każdym razem, żeby wjechać na wysoki krawężnik. Miasta są wciąż projektowane przez i dla mężczyzn, nie ma w nich miejsca dla matek i dzieci. Podobnie zresztą jak dla starych ludzi. To nie jest drobiazg, to jest skandal. Te chodniki, po których zasuwają matki z wózkami, są odśnieżane w ostatniej kolejności. I te wysokie krawężniki i nierówne chodniki, brak podjazdów dla wózków, to dla mnie doskonała metafora tego, jak to państwo traktuje matki i dzieci.