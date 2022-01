Czy hip-hop może uratować życie? "Jest środkiem do uwolnienia od złych emocji"

Często pojawia się tam tęsknota za matką, której nie ma w życiu młodej osoby, za bliskimi, czy za normalnym dzieciństwem, jakiego nie doświadczyli. Gdy taki człowiek zaczyna coś rysować czy pisać, to ma to wymiar terapeutyczny. Dorośli nie powinni tej twórczości bagatelizować, bo to kolejna krzywda, która tę młodą osobę w życiu spotyka. To przelanie na papier swoich myśli, swojej części życia, rozliczenie się ze swoją przeszłością, zrozumienie tej sytuacji, a nie ciągłe użalanie się nad sobą – to ma bardzo znaczącą funkcję w kreowaniu tej swojej tożsamości. To krok do tego, by w przyszłości stać się człowiekiem, który nie będzie katował swoich dzieci, który zadba o potrzeby swoich najbliższych, a przede wszystkim o siebie samego. Jeśli ktoś powie: "w moim środowisku jest sama patola, wszyscy chleją lub siedzą w więzieniu. Jak ja mam wyjść na ludzi?", to można mu zacytować słowa Kaliego, który rapuje, że "niejeden kwiat kwitnie, choć wokół płynie rynsztok". I to jest idea naszych działań, żeby pokazać tym młodym ludziom, że też mogą zaistnieć w sposób pozytywny. Że wtedy zaczną być postrzegani nie jako margines społeczny, tylko jako osoby z pasją i pomysłem na siebie. Jeśli popatrzymy na życiorysy znanych raperów, to zauważymy, że oni nie zawsze mają kolorową przeszłość i nie zawsze żyli zgodnie z zasadami. Więc hip-hop likwiduje napięcie, daje motywację i podnosi samoocenę młodego człowieka.