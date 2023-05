Córka Kwaśniewskiego chodziła do szkoły z obstawą. "To jest straszne"

Oni też nie mieli dużo czasu. Prawdziwym partnerem, zwłaszcza w okresie szkoły podstawowej, była dla mnie babcia. Z nią jeździłem na wakacje, z nią rozmawiałem, spędzałem czas. Córce starałem się zapewnić to, co dali nam, mnie i mojej siostrze, nasi rodzice: jeżeli już mamy czas dla siebie, to nie może być tak, że nic nie robimy, że nudzimy się ze sobą. Musi być rozmowa o czymś, wspólne oglądanie czegoś, przeżywanie wspólnie jakiejś kwestii. Zawsze bardzo ważne były wakacje, spędzaliśmy na wakacjach dużo czasu, jeździliśmy nad morze – tam nie mieliśmy daleko – albo w góry, głównie do Zakopanego. Mówiłem już panu, że rodzice starali się, żebyśmy poznawali świat, przewieźli nas przez wszystkie kraje tak zwanej demokracji ludowej. To było bardzo pouczające, mieszkaliśmy w niezłych hotelach, jedliśmy w restauracjach – człowiek pozbywał się kompleksów.