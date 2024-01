"Chrześcijaństwo. Amoralna religia" rozpala emocje. Aktywiści atakują wydawnictwo

- Przemądrzały, zapatrzony w siebie, w swoją misję, nie traktuje dobrze matki, ona jest tłem. [...] Jezus często używa określeń depersonalizujących, nazywając ludzi plewami, chwastem czy pomiotem żmijowym. Wielokrotnie też groził niewierzącym w niego, że trafią do gehenny. [...] To miejsce, w którym palono śmieci oraz ciała ludzi zmarłych w czasie epidemii. Grzesznik zatem to odpadek, śmieć, źródło zarazy, które należy usunąć. Jesteśmy już chyba blisko tej "zarazy", o której w kontekście społeczności LGBTQIA mówił abp Jędraszewski - mówił Nowak w rozmowie z serwisem gazeta.pl.