Cartaventura Lhasa i Winlandia – recenzja interaktywnych gier karcianych wyd. Muduko

Gry z serii "Cartaventura" są reklamowane jako "interaktywne gry karciane". Co to oznacza? W niewielkim pudełku znajdujemy 70 kwadratowych, dwustronnie zadrukowanych kart. Na jednych znajduje się więcej tekstu, inne przykuwają oko pięknymi ilustracjami. Gra polega na odkrywaniu i czytaniu kolejnych kart, które układają się w różne ścieżki przygody. Niektóre karty tworzą swoistą mapę i odsyłają nas do kolejnych miejsc i zadań. Inne opisują zdarzenia, napotkane postacie, znalezione przedmioty. Wszystko jest bardzo przejrzyste i zrozumiałe bez konieczności zgłębiania instrukcji... której de facto nie ma. Po przeczytaniu 1-2 wprowadzających kart, od razu przechodzimy do działania i nie musimy się zatrzymywać aż do finału.