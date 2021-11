Blade Runner 2019 – recenzja komiksu wyd. Egmont

Tajemnicze zniknięcie matki i córki prowadzi Ash do odkrycia zagmatwanej sieci powiązań, spisków itp. Nic nie jest takie, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, co tyczy się również naszej łowczyni. Ale "Blade Runner 2019" to nie tylko kryminał neo-noir z dramatami poszczególnych jednostek. Lektura pozwala bowiem lepiej poznać i zrozumieć świat i rzeczywistość, którą znamy z filmów.