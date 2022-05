"Bękarty wojny". Tarantino bał się, że napisał rolę, której nikt nie zagra. "Miałem zrezygnować"

Tarantino od dawna chciał pracować z Bradem Pittem, który miał tego samego agenta co Uma Thurman. "Gdy pisałem scenariusz, pomyślałem najpierw: »Brad nawet by mi tu pasował«, później: »Brad by tu świetnie pasował«, następnie: »Brad byłby zajebisty w tej roli«, aż wreszcie doszedłem do: »Okej, muszę zaangażować Brada, bo jeśli tego nie zrobię, to nie wiem, co począć«". Pod koniec lata odwiedził aktora w jego domu na południu Francji, gdzie objechali posiadłość meleksem z dziećmi Pitta, by obejrzeć ogromną winnicę i studio nagraniowe, w którym Pink Floyd zarejestrowali The Wall. Następnie wrócili do domu Pitta, by przy kilku butelkach wina i haszu porozmawiać o filmie. Gdy nad ranem Tarantino wreszcie wrócił do hotelu, miał ze sobą bryłkę haszu, którą Pitt odciął dla niego ze swojego zapasu, i puszkę coli, by użyć jej jako bonga. "Pamiętam tylko tyle, że omawialiśmy tło filmu" – wspominał Pitt. "Rozmawialiśmy o filmach do samego rana, a gdy się obudziłem, zobaczyłem pięć pustych butelek po winie – pięć! I coś, co przypominało sprzęt do palenia. Podobno zgodziłem się wystąpić w filmie i już sześć tygodni później nosiłem mundur".