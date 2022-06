Bartosz Frąckowiak: "Człowiek nie może zostać zredukowany do twardych danych"

Co ciekawe, na kolejnym etapie algorytm likwiduje to, co jest anomalią, to, co odbiega od pewnej średniej, a zarazem wzmacnia tendencje (w tym stereotypy) obecne w bazie danych i narzuconych sposobach klasyfikacji. Rzeczywistość zostaje więc spłaszczona, jeszcze bardziej znormalizowana. Wszystko to, co jest niestandardowe, oryginalne, zostanie wyeliminowane, a uprzedzenia ulegają wzmocnieniu. Co więcej, algorytmy uczą się na podstawie tego, co już było. Jeżeli próbują w jakiś sposób przewidzieć przyszłość czy namalować obraz, to zawsze będzie to odtwórcze, bo stworzone na podstawie tego, co już było. Będzie jedynie predykcyjną wariacją na motywach z przeszłości.