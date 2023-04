"Atlas historii" i "Atlas mitów" - recenzja książek wyd. Nasza Księgarnia

"Atlas historii" i "Atlas mitów" Thiego de Moraesa to fascynujące lektury, które przyciągają atrakcyjną formą i treścią. To nie są książki, które czyta się od deski do deski, ale krótkie, często humorystyczne informacje z pewnością przypadną do gustu młodemu czytelnikowi, który niekoniecznie musi się pasjonować tymi dziedzinami.