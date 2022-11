Artur Owczarski, reportażysta skupiony na opisywaniu współczesnej Ameryki, opowiada o swoim pisarskim warsztacie i najnowszej książce, pt. "Luizjańskie gumbo".

Z roku na rok jest mi łatwiej. Im więcej wydanych książek, tym więcej mam znajomych i przyjaciół po drugiej stronie oceanu. Oni wszyscy, jeśli tylko mogą, to chętnie pomagają mi nawiązać kontakty. Łatwiej przekonać też do siebie nowe osoby, bo uwiarygadniają mnie przez internet. Zawsze się śmieję, że to, co robię, czyli jadę za własne pieniądze na inny kontynent, napędzany jedynie pasją, chęcią przeżycia przygody, rządny wiedzy, jest tak irracjonalne, że tym ludziom, aż głupio jest mi odmówić. Nie jest to ani moja działalność zawodowa, ani nie przynosi mi korzyści finansowych. To bardzo mnie uwiarygadnia. A na poważnie to wyobraźmy sobie, że np. na Podlasiu zjawia się samotny reporter z USA, który mówiąc łamaną polszczyzną prosi mieszkańców jakiejś wioski, żeby opowiedzieli mu o swoim życiu. Czy pogoniliby go widłami? Śmiem twierdzić, że zaprosiliby go do domu, a po jakimś czasie nabrali do niego zaufania i pozwolili na jakiś czas zostać. Doświadczam tego za każdym razem. Ostatnio po pół godziny znajomości zaproszono mnie do domu i spędziłem tam dziewięć nocy. Gospodarze nie tylko dali mi pokój do spania, ale mnie karmili, poznawali z ludźmi i obwozili po nieoczywistych miejscach. Ludzie są z założenia dobrzy. Trzeba ich tylko przekonać do tego, że to, co robisz, ma sens i jest napędzane marzeniami. Wtedy otwierają swoje ramiona. Czasami wystarczy jeden kontakt, żeby otworzyć drzwi i poznać osoby znane, szanowane i uważane za niedostępne. Tak się stało w Luizjanie. W książce wypowiadają się światowej klasy muzycy, słynni kucharze, myśliwi i prawnicy. Żaden z nich nie opowiada jednak swoich historii z perspektywy biura w szklanym budynku, ale z własnego podwórka. Z bagien, kuchni lub przy kieliszku wina we własnym domu. Za każdym razem proszę kolejne osoby, czy mogą mi pomóc i skontaktować z kimś jeszcze i w ten sposób moja sieć kontaktów bardzo szybko się rozrasta. Wszyscy Ci ludzie zawsze zdumiewają mnie swoją wiedzą i doświadczeniem. Gdy już zbiorę materiał, odpowiednią liczbę wywiadów i kupię mnóstwo książek, to wracam do domu na kolejne miesiące poświęcone nauce i głębszemu badaniu tematu w sieci. Potem zaczynam pisać. Potrzebuję około miesiąca na rozdział.