Angielscy kibole w akcji. Musicie znać te historie

Na plus trzeba zapisać fakt, że Francuzka jest dość zdystansowana w swoich wspomnieniach. Nawet, gdy wyraża pewną radość, to po chwili ponownie wpada w bardziej gorzkie i melancholijne tony. Mimo wszystko nie jest to depresyjna proza – ma niezwykle wciągającą i żywą narrację. Co więcej, broni się już na samym poziomie zdań, pełnych plastycznego, a czasem i zaskakująco bezpośredniego języka. Struktura tekstu składa się przeważnie z niedługich akapitów, które są mocno zagęszczone w opisie. "Lata" ciekawie się też czyta z racji, że zostały napisane w trzeciej osobie. Nie ma co owijać w bawełnę – to rzecz obowiązkowa.