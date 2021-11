Mąż uzależnił ją od Demerolu. Opisała swoją gehennę

Rzadko ma się do czynienia z pamiętnikami tak bezkompromisowo szczerymi. Ditlevsen nie pisała w skomplikowany sposób, ale jej proza jest jak cięcie ostrym mieczem. Niektóre z poetyckich obrazów, jakie stworzyła w trylogii, zadziwiają mocą wyrazu i precyzją. Gdy dojdziecie w końcu do trzeciej części, to będzie wstrząśnięci tym, co się działo w życiu Dunki. Zwłaszcza, gdy przeczytacie, co robił jej mąż, który sprowadził ją na drogę uzależnienia. Jej koniec był smutny - popełniła samobójstwo w wieku 58 lat.