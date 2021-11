Kolacja u Hansa Franka, matka alkoholiczka. Te historie porażają

"Ulisses" jest zresztą na tyle zróżnicowany stylistycznie, że każdy, kto ośmieli się do niego zajrzeć, znajdzie coś dla siebie. I wbrew temu, co się sądzi, nie jest to tekst aż tak gęsty jak np. "Człowiek bez właściwości" Roberta Musila. Owszem, niektóre rozdziały są wymagające, ale w wielu przypadkach mamy do czynienia z wybornie napisaną powieścią realistyczną, która jest poprzetykana tu i ówdzie intrygującym monologiem wewnętrznym. Co więcej, powieść da się czytać bez zaglądania do tryliona podręczników. A jeśli ktoś boi się, że nic nie zrozumie, to polecam sprawdzić poniższą pozycję.