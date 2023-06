Andrzej pracował na rikszy w Londynie. Usłyszał kuriozalną propozycję

No i są ludzie – dużo ludzi – którzy potrzebują się wygadać. Przyznają się do swoich dewiacji seksualnych. Albo namawiają cię do udziału w nich. Trafiają się najróżniejsi ludzie z najróżniejszymi fetyszami. Nie zliczę, ile już dostałem propozycji. Zaproszeń na orgie: "Chodź z nami do hotelu, nie pożałujesz". Od kobiet i od mężczyzn. Raz wiozłem trzech gejów do ich mieszkania przy Chelsea Bridge. Mówili: "Wejdź z nami na górę, poczęstujemy cię szampanem, dostaniesz tyle koki, ile zechcesz". Podziękowałem. Potem spotkałem ich jeszcze raz, niesamowity zbieg okoliczności: ci sami trzej goście rok później, ten sam kurs do mieszkania przy Chelsea Bridge. "Wejdź z nami na górę, damy ci szampana, damy ci kokainę, co tylko będziesz chciał". "Nie, panowie, dziękuję". Kiedyś wiozłem ładną czarną dziewczynę, która w połowie drogi powiedziała mi, że jestem przystojny, potargała mi włosy i spytała, czy nie chciałbym się zatrzymać w jakimś zacisznym miejscu.