Ameryka zakazuje aborcji. "Fundamentaliści są na wojnie religijnej"

Z punktu widzenia fundamentalistów religijnych Trump jest chodzącym skandalem. Wszyscy słyszeliśmy o jego nadużyciach seksualnych, o tym, jak podle traktował kobiety. Ale dla ultrakonserwatystów nie miało to znaczenia. Trump obiecał im, że nominuje do Sądu Najwyższego ich ludzi. Oni go doprowadzili do Białego Domu, a on im się odwdzięczył. To był, jak widać, skuteczny sojusz.