Jest odpowiedź. Wiadomo, co chcieli zrobić z "Wyborczą"

Jak to ujął jeden z dziennikarzy "Wyborczej": - Przecież "Wyborcza" i Gazeta.pl to dwie zupełnie różne redakcje i nie ma żadnej potrzeby ich łączenia. Czy w Axel Springer ktoś ma pomysł, żeby łączyć "Newsweek Polska" z "Faktem"? Nie. W Gazeta.pl zatrudnia się m.in. niepotrafiących dobrze pisać i redagować studentów, którzy za kilka miesięcy znikają z redakcji. Po co ich z nimi łączyć i tworzyć wspólne działy dla sportu czy polityki, po co mieszać treści poważne z błahymi? Nasi prenumeratorzy płacą za jakość. Sorry, ale nie chcemy być jak wszystkie inne portale.