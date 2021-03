Adam Zagajewski nie żyje. Jego aktywność polityczna owocowała kolejnymi represjami ze strony władzy

Adam Zagajewski urodził się 21 czerwca 1945 r. we Lwowie w rodzinie intelektualistów i patriotów: jego dziadek był naczelnikiem lwowskiego kuratorium, ojciec – profesorem Politechniki Lwowskiej, pionierem polskiej elektroniki, matka – aktorką i tłumaczką. Zaraz po wojnie i zmianie granic przedwojennej Polski jego rodzina została wygnana na Ziemie Odzyskane, osiedliła się w Gliwicach. Do matury mieszkał na Śląsku, a potem wyjechał na studia psychologiczne i filozoficzne do Krakowa.