A co, jeśli narodziliśmy się w czyjejś głowie? Niezwykła rozmowa z Beką Adamaszwilim

To wspaniała hipoteza. Wszystko jednak wskazuje na to, że Bóg jest wciąż początkującym pisarzem, który ma do tego bardzo krytycznego redaktora, zmuszającego autora do przepisywania w kółko jednego i tego samego motywu po to, aby ulepszyć fabułę. To dlatego historia się powtarza, czasem w formie tragedii, a czasem farsy. Ale jeśli faktycznie tak jest, to mam nadzieję, że jego powieść w odróżnieniu od mojej będzie miała szczęśliwe zakończenie.