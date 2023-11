45 lat temu policzyli, ile kosztuje praca żony. Mąż musiał być zdziwiony w sądzie

Ile kosztuje żona? Już w 1978 r. postanowił policzyć to pewien prawnik, co przyniosło mu w Stanach Zjednoczonych niemały rozgłos. Michael H. Minton postanowił zająć się sprawą rozwodu państwa Gallagherów. Mieszkali w Ilinois, co jest dość kluczowe w tej historii. W tym stanie zaledwie kilka lat przed ich rozwodem uchwalono nowe prawo (Marriage and Dissolution of Marriage Act), które głosiło, że małżeństwo to nie tylko duchowa, miłosna relacja, ale i podmiot gospodarczy, w które obie strony wnoszą różny, ale równie ważny wkład. Pan Gallagher przekonał się, jak ważne i rewolucyjne stało się to prawo, gdy żona poszła z nim do sądu.